3.8 مليارات درهم تكلفة توسعة ميناء خليفة وتكتمل في 8 أشهر

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

أعلنت شركة موانئ أبوظبي، أمس، أنها تستثمر 3.8 مليارات درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته.

وقال بيان الشركة، بمناسبة الذكرى السابعة على تدشين الميناء، إنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجستيات القسم الجنوبي من ميناء خليفة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80%، و1.6 مليار درهم في توسعة مرافئ أبوظبي التي بلغت نسبة الإنجاز فيها حالياً 50%.

وأكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ، لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، على هامش مشاركة الشركة في منتدى الإمارات مصر للاستثمار والتجارة في القاهرة، أن توسعة ميناء خليفة ستنتهي خلال 8 أشهر، وأن التوسعة ستزيد طاقة مرافئ أبوظبي إلى خمسة ملايين حاوية بحلول 2025 من 2.5 مليون حاوية حالياً.

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