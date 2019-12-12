«طيران الإمارات»: موقفنا سليم في رحلة المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي ـ رامي سميح

أكد سالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكتين لدى «طيران الإمارات»، أن الناقلة واثقة من سلامة موقفها تماماً بعد تدشين رحلتها اليومية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة وفقاً لمبدأ الحرية الخامسة، على الرغم من قرار محكمة مكسيكية لصالح «إيرو مكسيكو» الذي يحول دون تسيير الرحلة. وأوضح عبيد الله سريان مفعول جميع الحقوق مع الحكومة المكسيكية في ظل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الإمارات والمكسيك، والتي تسمح، بتشغيل خدمة يومية من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة.

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