"نخلة جميرا" تخطف الأنظار في معرض العقارات الفاخرة في الصين

المصدر: وام

خطفت "نخلة جميرا" الأنظار في معرض العقارات الفاخرة "LPS" في مدينة شنغهاي الصينية حيث تتطلع "نخيل" على هامش مشاركتها إلى توسيع محفظة مستثمريها من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

وقالت الشركة إن الآلاف من المستثمرين المحتملين قاموا بزيارة جناح "نخيل" منذ افتتاح المعرض يوم الجمعة الماضي وأبدوا اهتماما كبيرا بالمشاريع المعروضة للبيع.

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل" متحدثا إلى وسائل الإعلام في الصين.. " تعد دبي مدينة ذات شعبية متزايدة للاستثمار من هذا الجزء من العالم وقبل عامين كان لدينا 600 مستثمر من هذه المنطقة واليوم تضاعف هذا الرقم تقريبا ليصل إلى أكثر من 1100 مستثمر حيث يمثل الصينيون 90 بالمائة من العملاء".

يذكر أنه يعيش حاليا في دبي أكثر من 200 ألف صيني منهم 50 ألفا يقيمون في المدينة العالمية "انترناشيونال سيتي" أكبر مجتمع للجالية الصينية في الإمارة بالإضافة إلى ذلك فقد استثمر 1700 من التجار الصينيين في "سوق التنين" أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية في العالم خارج الصين والذي يستقبل 40 مليون زائر سنويا.