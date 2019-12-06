النفط يهبط في ظل تأهب اجتماع أوبك

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج اجتماع بين أوبك وحلفائها ، والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 10 سنتات أو 0.2% إلى 63.29 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.1% إلى 58.36 دولار للبرميل.

وبلغت العقود 59.12 دولارا للبرميل أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الخميس على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام المقبل في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويخفض الاتفاق الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات.

وخلال الوقت الحالي تخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، تمثل نحو 1.2% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، ومع إضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.

وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.