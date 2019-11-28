فلاي دبي توقع اتفاقية مع سمارت وينغز لاستئجار أربع طائرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي عن توقيعها اتفاقية مع شركة سمارت وينغز لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 ستبدأ العمل خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى 25 يناير 2020.

وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين وستشكل إضافة للسعة المقعدية للناقلة التي تضم اسطولا يتألف من 40 طائرة من طراز بوينغ 800-737 وخاصة خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.

ويأتي استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية بالنظر الى استمرار تعليق العمل ب 14 طائرة للناقلة من طراز بوينغ 737 ماكس منذ مارس 2019.

وتعليقا على هذه المناسبة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: " هناك تأثير كبير لاستمرار تعليق العمل بطائرات ماكس على عملياتنا مع خفض نحو 30 ٪ من جدول رحلاتنا. نبذل جهودا كبيرة للحد من تأثير ذلك على مسافرينا وستعطي هذه الطائرات الأربع الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر خلال موسم العطلات".

وأضاف " نحن سعداء بإنجاز هذه الاتفاقية مع سمارت وينغز وهي الشركة المعتمدة من اياتا من حيث نظام السلامة الجوية " وامتلاكها لسجل ناجح في مثل هذه الاتفاقيات".

ومن جهته قال رومان فيك، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت وينغز: " أود أن أعبر عن سعادتنا في سمارات وينغز على شراكة الأعمال الجديدة مع فلاي دبي والتي نقدرها كثيرا. هذا التعاون ومن خلال هذه الاتفاقية تعد إحدى الطرق لتحقيق الاستخدام الفاعل لطائراتنا خلال موسم الشتاء حيث يتراجع الطلب على السفر في أوروبا. نحن واثقون أن هذه الاتفاقية ستعزز من تعاون الناقلتين في المستقبل".

وستكون هذه الطائرات مجهزة بمقاعد الدرجة الاقتصادية فقط وسيتم تشغيلها على وجهات معينة ضمن شبكة فلاي دبي وتشمل البحرين وكولمبو وفيصل اباد وكراتشي ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.

سيتم اشعار مسافري فلاي دبي إذا قاموا بالحجز للسفر على رحلات يتم تشغيلها من قبل سمارت وقبل تاريخ السفر. ويمكن الاطلاع على المزيد على موقع flydubai.com .

تواصل فلاي دبي مراجعة خططها، لاستشراف جميع الخيارات وتقليل الارتباك في جدول الرحلات مع استمرار تعليق العمل بطائرات737 ماكس علما ان هذه الطائرات لن تبدأ العمل حتى تستكمل جميع المعايير وفقا لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني.