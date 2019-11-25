"موانئ دبي العالمية" تدرج صكوكاً بقيمة 2.3 مليار دولار في ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرع السيد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج فئتين من الصكوك وفئتين من السندات التقليدية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي. وستستخدم "موانئ دبي العالمية" العائدات المالية من الإصدارات لإعادة تمويل الدين وتمويل فرص النمو.

وتضمّن الإدراج الذي تمّ خلال عام 2019 فئتين من الصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي، وفئتين من السندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي و300 مليون دولار أمريكي.

وقال سلطان أحمد بن سليم: "لاقت إصدارات سندات الدين هذا العام قبولاً جيداً في السوق من قِبل مجموعة متنوعة من المستثمرين في المنطقة والعالم بفضل الأسعار الجذابة. وتمكّنّا نتيجة لذلك من تحقيق هيكليات تسعير تنافسية في ظلّ مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للتحوّل إلى مزود للحلول اللوجستية لمالكي البضائع النهائيين. ووفّر سوق ناسداك دبي مجدداً دعماً قيماً لإصداراتنا من خلال حضوره العالمي الفعّال وصِلاته الوثيقة مع المستثمرين الدوليين والإقليميين".

وتُعتبر "موانئ دبي العالمية" أكبر مُصدر لسندات الدين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة على صعيد التداولات الإقليمية في المنطقة، حيث تتجاوز قيمة صكوكها وسنداتها التقليدية المدرجة تسعة مليارات دولار أمريكي.

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: "يعكس إصدار وإدراج هذه الأدوات المالية الإسلامية والتقليدية في دبي المستوى الرفيع للخبرات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف جوانب أسواق الدين. وتُسلط أدوات الصكوك الضوء على التوسّع المستمر لأسواق رأس المال الإسلامية في دبي بما يتماشى مع نمو الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي بموجب المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وتُلقي الصكوك التي أصدرتها "موانئ دبي العالمية" الضوء على دور دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك بالقيمة الإسمية، حيث تبلغ قيمة الصكوك الاجمالية المدرجة 64.3 مليار دولار أمريكي.

من جهته قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "صُممت بنيتنا التحتية للتداول كي تزوّد’ موانئ دبي العالمية وغيرها من الشركات العالمية الكبيرة بإجراءات مبسّطة قُبيل عمليات الإدراج التي تلبّي احتياجاتها التجارية السريعة. ونوفّر أيضاً خدمات شاملة لمرحلة ما بعد الإدراج لدعم علاقاتها القائمة مع مستثمريها الدوليين والإقليميين".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق ناسداك دبي: "تُعدّ عمليات الإدراج المتعددة خلال عام 2019 التي أجرتها واحدة من أبرز الشركات الدولية في دبي، دليلاً على التوسّع الذي تشهده الإمارة كمركز لأسواق رأس المال يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. ونُواصل استعدادنا لزيادة كبيرة في أنشطة إدراج الدين عام 2020 من قِبل جهات إصدار الدين الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص التي تسعى للوصول إلى أُطر الإدراج المتجاوبة والحضور العالمي الذي نُوفّره".