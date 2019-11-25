2.1 % نمو اقتصاد دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليارات درهم خلال الأشهر الستة.

ووفقاً لمركز دبي للإحصاء حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3%. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى نمو التبادل التجاري مع بقية دول العالم، حيث تظهر البيانات نمو إعادة التصدير 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من 2019.

وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول 2019 الصادر عن المركز أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في تصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنمو 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، دافعاً الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. كما نما نشاط العقارات 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.

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