14 اكتشافاً نفطياً جديداً في مصر

المصدر: وام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق 14 اكتشافا جديدا " 4 غاز و10 زيت" بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

جاء ذلك في تقرير وزعته اليوم عن أهم نتائج الأعمال التي تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال الفترة "يوليو/ سبتمبر" من العام المالي الحالي 2019 / 2020 .

وقال التقرير انه تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في مناطق "جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة" بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول في منطقة "خير" بالصحراء الشرقية.. كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالي 2 مليون دولار..

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار ، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 2.43 مليار دولار وحفر 150 بئرا.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المباع بلغ حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التي أثرت ايجابياً على زيادة معدلات الإنتاج وهي مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة "ب".