توصيل مجاني لمشتريات أمازون خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أمازون عن توفير خدمات توصيل سريعة ومجانية للمتسوقين في دولة الإمارات خلال تخفيضات الجمعة البيضاء المقرر إطلاقها من 23 وحتى 29 نوفمبر على آلاف العروض من المنتجات. كما سينال أعضاء برنامج ’أمازون برايم‘ 12 ساعة من التوصيل المبكر ابتداءً من ظهيرة يوم الجمعة 22 نوفمبر ليكونوا أول مَن يتسنّى لهم استلام مشترياتهم ضمن فعالية الجمعة البيضاء.

وتلبّي ’أمازون‘ طلبات العملاء في الإمارات انطلاقاً من مركزها لخدمات الشحن الأكبر من نوعه في الدولة، حيث يمتد على مساحة 23 ألف متر مربع في منطقة دبي الجنوب. وتأسست المنشأة عام 2018 وتفسح مجال العمل لأكثر من 800 عامل لضمان تلبية معدلات الطلب المتنامية خلال موسم نهاية العام الجاري.

وقال براشانت ساران، المدير التنفيذي للعمليات لدى ’أمازون‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نعمل باستمرار على استكشاف طرقٍ تمكّننا من تعزيز تجارب العملاء خلال مثل هذه الفعاليات الاستثنائية، وسنزوّد العملاء هذا العام بأفضل المنتجات وبأسعار لا تضاهى."

وخلال السنوات القليلة المنصرمة، انتقل تركيز ’أمازون‘ نحو إنجاز عمليات التوصيل داخلياً، أو عبر التعاون مع "شركاء التوصيل" المحلّيين، الأمر الذي يساعد على زيادة المرونة وتسريع عمليات الشحن، وبالتالي تحقيق منفعة كبيرة للعملاء، جنباً إلى جنب مع توفير الكثير من فرص العمل وإمكانات النمو لجهات التوصيل المحلية ضمن الإمارات.

من جانبه قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة ’أمازون‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتيح خدمة ’تُشحَن من قِبَل أمازون‘ للشركاء البائعين امتلاك متاجر ’أمازون‘ خاصة بهم، وشحن منتجاتهم مباشرةً إلى العملاء، فضلاً عن تزويدهم بخدمات متخصصة مثل برنامج ’أمازون برايم‘، وهو اشتراك مدفوع يتيح للعملاء وصولاً متميّزاً إلى العديد من الخدمات الحصرية، إلى جانب خدمات الدفع عند الاستلام، والتوصيل في اليوم التالي، والتوصيل أيام الجمعة (التوصيل المنزلي). كذلك تتولى ’تشحن من قبل أمازون‘ مسؤولية خدمة العملاء وإدارة عمليات إعادة المنتجات بالنيابة عن الشركاء البائعين، والذين بإمكانهم اختيار عدد المنتجات التي يريدون توصيلها عبر خدمات ’أمازون‘، مع إمكانية توسيعها بناءً على متطلبات الأعمال الخاصة بهم.