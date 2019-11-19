«طيران أستانا» يوقع اتفاقية لشراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة طيران أستانا توقع اتفاقية لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 3.6 مليار دولار، وذلك في اليوم الثالث من معرض دبي الدولي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 الجاري.

وسجل المعرض في اليومين الأولين، صفقات قياسية معلنة، بلغ مجموعها 126.2 مليار درهم، أبرزها توقيع «طيران الإمارات»، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، وطلبية أخرى مؤكدة وقعتها «العربية للطيران» لشراء 120 طائرة من عائلة إيرباص 320، بقيمة 14 مليار دولار (51.5 مليار درهم)، وطلبية ثالثة وقعتها شركة «صن إكسبرس» التركية، لشراء 10 طائرات بوينغ ماكس 8، بقيمة 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم).