الإمارات بين العشرة الكبار في 15 مؤشراً للمواهب

المصدر: لوزان- البيان

تقدمت الإمارات في 16 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ضمن النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلّت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات، وفي ترتيب العشرة الأوائل في 15 مؤشراً.

وعلاوة على التحسّن العام في أداء الإمارات في مؤشر الاستثمار والتطوير، شهدت العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج تحت هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداء متميزاً على المستوى العالمي، أسهم في وضع الإمارات في صفوف الدول الأولى عالمياً في هذا المجال.

ويعتبر أداء الإمارات في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية الأفضل على الإطلاق، حيث تحل الدولة في المركز الأول عالمياً في أربعة منها وهي: العمالة الماهرة، والمهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية، والخبرة الدولية، وكبار المديرين المختصين، وحلت الدولة ضمن ترتيب العشرة الأوائل في أربعة مؤشرات فرعية ضمن هذا المؤشر وهي: النظام التعليمي، والمهارات اللغوية، وحركة الطلاب الوافدين، والتعليم الإداري.

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