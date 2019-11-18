"طيران الإمارات" توقع اتفاقية لشراء 50 طائرة بقيمة 16 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار أميركي (58.7 مليار درهم)، وذلك في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019. ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويس XWB، اعتباراً من مايو (أيار) 2023.

ووقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على الصفقة مع غيليوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص.

وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقعت في فبراير (شباط) الماضي، حيث أعلنت طيران الإمارات حينها عن عزمها شراء 30 طائرة A350 و40 طائرة A330.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يسرنا اليوم أن نوقع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350 XWB. لقد اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة، ونحن على ثقة تامة من أداء طائرة A350 XWB، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب، ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "تعكس هذه الصفقة، البالغة قيمتها 16 مليار دولار أميركي، ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى".

ومن جهته، قال غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص: "ثقة طيران الإمارات بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى. وسوف توفر طائرات A350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة. ونحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات A350 وهي تحلق بألوان طيران الإمارات."

وسوف تتيح طائرات A350 الجديدة لطيران الإمارات خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي. وتعتزم طيران الإمارات تجهيز هذه الطائرات بأحدث المنتجات، وتوفير عدة توزيعات للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة.

ويتكون أسطول طيران الإمارات بأكمله حالياً من طائرات حديثة ذات كفاءة عالية من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، أكثر من 158 مدينة في القارات الست، وتوفر خدمات جوية وأرضية حائزة جوائز عالمية.