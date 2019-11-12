«دبي الدولي للسيارات» يثير حماس الجمهور بالطرز الفاخرة

المصدر: دبي ــ البيان

مع أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية من جميع أنحاء العالم موجودة حالياً، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، بإثارة حماس عشاق السيارات الذين سيتمكنون من مشاهدة أكثر من 40 حدث إطلاق لطرز جديدة يُكشف عنها لأول مرة، ونسخ معدلة من النماذج الأعلى مبيعاً.

ويعد «دبي الدولي للسيارات» منصة فريدة للمعنيين بصناعة السيارات في المنطقة منذ 30 عاماً. ويضم في فعالياته عرض أحدث السيارات الكهربائية والسيارات الخارقة والسيارات الرياضية الفخمة والسيارات الفاخرة. من بينها أسرع سيارة كهربائية في العالم والسيارة الخارقة التي صنعت في الإمارات وكذلك كبسولة فيرجن «هايبرلوب ون».

وسيكون الجمهور على موعد مع الكشف الأول عن «أسبارك أو دبليو أل»، وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصاناً وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

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