«دبي للسيارات» يفتح نافذة على مستقبل التنقل

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، الحدث الأول للسيارات في منطقة الشرق الأوسط والذي يجمع كبرى الشركات المصنعة للسيارات من حول العالم لعرض أحدث طرازاتها وابتكاراتها.

ومع أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية من جميع أنحاء العالم موجودة حالياً في دبي، سيتمكن عشاق السيارات والباحثين عن شراء سيارة جديدة من مشاهدة أكثر من 40 حدث إطلاق لطرازات جديدة يُكشف عنها لأول مرة، ونسخ معدلة من النماذج الأعلى مبيعاً.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي والذي يعقد فيه المعرض: يعد «دبي الدولي للسيارات» منصة فريدة للمعنيين في صناعة السيارات في المنطقة منذ 30 عاماً.

وتعرض نسخته الخامسة عشرة هذا العام مجموعة من السيارات والمركبات التي تضمن إثارة حماس عشاق السيارات. وتضم أحدث السيارات الكهربائية والسيارات الخارقة والسيارات الرياضية الفخمة والسيارات الفاخرة.

من بينها أسرع سيارة كهربائية في العالم والسيارة الخارقة التي صنعت في الإمارات وكذلك كبسولة فيرجن «هايبرلوب ون»، إلى جانب العديد من التجارب والأنشطة التي تناسب الجميع.

ويعتبر معرض دبي الدولي للسيارات حدثاً رائداً للاطلاع على أفضل ما في عالم السيارات والحصول على لمحة عما ننتظره في المستقبل. ويسعدنا الترحيب بكل عشاق السيارات من جميع أنحاء المنطقة في دورة هذا العام من المعرض حيث تلتقي أحدث التقنيات بأروع التصاميم والابتكارات.

هايبرلوب

وسوف يتاح للزوار خلال فترة المعرض إلقاء نظرة عن كثب ولأول مرة على كبسولة المشروع المقترح «هايبرلوب» بين دبي وأبوظبي والقادر على نقل الركاب في أنبوب مفرغ من الهواء بسرعة تصل إلى 1080 كيلومتراً في الساعة.

كما سيتسنى لزوار المعرض خوض تجارب مباشرة في عالم صناعة السيارات العالمية، ومشاهدة تقنيات تعيد تعريف هذه الحقبة من عالم السيارات، وتجارب غامرة لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومشاهدة مجموعة من أندر السيارات.

وسيكون الجمهور على موعد مع الكشف الأول عن «أسبارك أو دبليو أل» وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصاناً وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وبذلك، تعد «أسبارك» أسرع سيارة كهربائية تم تصنيعها على الإطلاق حتى اليوم. كما تكشف «بوغاتي»، عن سيارة جديدة يتم إطلاقها للمرة الأولى في المنطقة. وسيركز الابتكار الجديد لشركة «بوغاتي»، التي اشتهرت بطرازها الرائع «فيرون»، على أهمية منطقة الخليج.

وتعرض «جنرال موتورز» إطلاقات وتجارب جديدة من «جي إم سي» و«كاديلاك» و«شفروليه» وغيرها. وقال جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط: تتيح لنا المشاركة فرصة التواصل مباشرة مع العملاء، حيث نعرض قائمة عروضنا وأعمالنا وأنشطتنا على مستوى المنطقة، وهي العروض الشاملة التي لا تتوفر إلا من خلال عائلة جنرال موتورز.

وسنقوم خلال اليوم الأول من المعرض بتقديم تشكيلة رائعة من الطرازات تتضمن ستة إطلاقات جديدة و13 منتجاً وتقنيات متطورة.

وتعرض نيسان مجموعة جديدة من الطرازات في معرض هذا العام، من بينها نماذج أولية فريدة من نوعها. وقال تيري صباغ، المدير التنفيذي للشركة في المنطقة: يعد المعرض واحداً من أبرز فعاليات السيارات ومنصة مهمة لنا لتأكيد التزامنا تجاه المنطقة.

وسنقدم خلال دورة العام الحالي من المعرض أيقونة عالمية جرى إعادة تخيلها وتجديدها من خلال تصميم رائع بالإضافة إلى عرض سيارتين اختباريتين فريدتين من نوعهما تم تصميمهما خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.