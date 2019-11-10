1.331 مليار درهم أرباح إعمار خلال عام وارتفاع المبيعات 25 %

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة إعمار العقارية في دبي الأحد عن ارتفاع المبيعات وازدياد صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. وقالت المجموعة في خبر أرسلته إلى "البيان" إنّ مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 12,624 مليار درهم (3,437 مليار دولار) في دبي، بزيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2018.

وحقّقت إعمار أرباحاً صافية بقيمة 1.331 مليار درهم إماراتي (362 مليون دولار)، بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حين بلغت أرباحها 302.4 مليون دولار. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 % خلال الربع الثالث من 2019 حيث وصلت إلى 6.075 مليار درهم (1.654 مليار دولار أمريكي) مقارنة بتسجيل إيرادات قدرها 5.348 مليار درهم (1.456 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إعمار، فإن زيادة المبيعات والأرباح هي "بفضل الأداء المرن في العقارات والمراكز التجارية وقطاع الضيافة".

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار "في ظل الظروف المتغيرة للأسواق التي تعمل بها الشركة، فإن الحفاظ على مستويات أداء عالية هو شهادة لفريق العمل المتميز بالشركة وجهودهم المستمرة في رفع معدلات الكفاءة وتقديم منتجات متميزة وتحقيق نتائج مالية جيدة".

وسلّمت إعمار التي بنت برج دبي، أعلى مباني العالم، أكثر من 59.000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية منذ العام 2002. ولدى الشركة أكثر من 880.000 متر مربع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرة، و 22 فندقاً ومنتجعاً تضم 4965 غرفة.