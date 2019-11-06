حقائق عن خام النفط القياسي «مربان»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اعتمد المجلس الأعلى للنفط مؤخراً قراراً تاريخياً واستراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لخام النفط القياسي «مربان»، الذي تستخدمه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية.

ويعتبر «مربان» من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى.

وتستخدم آلية التسعير الجديدة للخام عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية، ما يسهم في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.

وتوضح «البيان» في النقاط التالية أبرز الحقائق عن خام مربان:

1 – أفضل خامات النفط على مستوي العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة.

2 – يلقي رواجاً لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى.

3 – ارتفع عدد الآبار التي تنتج مربان من 92 بئراً في 1973 إلى 1743 بئراً في عام 2019.

4 – يستمر إنتاج خام مربان في النمو تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي 2030.

5 – 13 حقل في أبوظبي منتج لخام مربان.

6 - مفضل لدي عدد كبير من العملاء حول العالم في ظل حجم إنتاجه الموثوق

7 - يصدر من بيئة آمنة وموثوقة وبجودة ثابتة

8 - معزز من سوق المشتقات المتقدمة

9 – معزز بتدفقات النفط المستقرة والكبيرة من أدنوك

10 – يستخدم من قبل أكثر من 60 مصفاة حول العالم

11 – داعم للنمو الذى تشهده آسيا

12 – إطلاق آلية تسعير جديدة للخام يعزز مكانة الإمارات كمورد عالمي لإمدادات دائمة ومستقرة للطاقة.