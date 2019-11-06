تسارع نمو الثقة لدى شركات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تسارع نمو مستويات الثقة لدى شركات الأعمال التجارية في الإمارات بدعم تواصل الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020 دبي» حسبما أكد بنك إتش إس بي سي، موضحاً أن 83% من الشركات تتوقع انتعاش مبيعاتها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما تتطلع أكثر من 35% منها إلى تحقيق زيادة بالنمو بمعدلات 15% أو أكثر.

وأظهرت نتائج دراسة استطلاعية للبنك بعنوان: «المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون»، شملت 9,100 شركة في 35 بلداً ومنطقة، أن شركات الأعمال التجارية في الإمارات تجري تقييماً للفرص الدولية التي سيجلبها الحدث العالمي على المدى المتوسط والطويل، مع توقع زيارة الكثير من السياح والمسؤولين وشركات الأعمال من 190 بلداً لدولة الإمارات لحضور المعرض.

وقال مايك ديفيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC في الإمارات: «تدل جهود دولة الإمارات في التنوع الاقتصادي على أنه يتم النظر إليها على نحو متزايد كمركز للابتكار في التجارة يحقق الفائدة لكل من شركات الأعمال التجارية المحلية والدولية».

«إتش إس بي سي»: تواصل ارتفاع مستويات الثقة لدى شركات الإمارات