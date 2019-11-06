«إتش إس بي سي»: تواصل ارتفاع مستويات الثقة لدى شركات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تواصل مستويات الثقة لدى شركات الأعمال التجارية في الإمارات ارتفاعها تزامناً مع تسارع التحضيرات لمعرض إكسبو 2020 دبي، وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن بنك إتش إس بي سي.

وأظهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية لتقرير إتش إس بي سي الأخير بعنوان: «المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون» التي شملت أكثر من 9,100 شركة في 35 بلداً ومنطقة، أن 83% من شركات الأعمال التجارية في الإمارات تتوقع نمو مبيعاتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وحدها، مع تطلع 35% من هذه الشركات على الأقل إلى تحقيق زيادة بالنمو بنسبة 15% أو أكثر.

ومع توقع زيارة الكثير من السياح والمسؤولين وشركات الأعمال من 190 بلداً لدولة الإمارات لحضور معرض إكسبو 2020، تقوم شركات الأعمال التجارية في الإمارات بإجراء تقييم للفرص الدولية التي سيجلبها هذا الحدث العالمي على المديين المتوسط والطويل.

وعند سؤال الشركات عن تطلعاتها المستقبلية لتوسيع نطاق أعمالها إلى الخارج خلال العامين المقبلين، كان لدى 92% من هذه الشركات نظرة إيجابية تجاه التجارة الدولية، لتتقدم بذلك على المتوسط العالمي 81% وأعلى بسبع نقاط بالمئة من الردود التي تم الحصول عليها على السؤال ذاته قبل عام مضى.

تنوع اقتصادي

وقال مايك ديفيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك إتش إس بي سي في الإمارات: «تدل جهود الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي على أنه يتم النظر إليها على نحو متزايد كمركز للابتكار في مجال التجارة، يحقق الفائدة لكل من شركات الأعمال التجارية المحلية والدولية. ومع العمل الجاري لتنفيذ رؤية 2021 وكذلك الانتشار الدولي وعلاقات التواصل التي سيوفرها معرض إكسبو فإن من شأن ذلك أن يوفر الكثير من الفرص الواعدة للشركات المهتمة بأعمال التصدير».

نمو في الخارج

وعند سؤال الشركات عن تطلعاتها إلى النمو في الخارج، فإن أكثر من نصف شركات الأعمال في الإمارات تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها الخيار الأولى للتوسع في الأسواق، حيث تحتل أسواق السعودية ومصر مكان الصدارة.

أما خارج هذه المنطقة، فإنه يتم النظر إلى منطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ على أنها تقدم الكثير من التوقعات الإيجابية المستقبلية، حيث ينصب التركيز في المقام الأول على أسواق الصين والهند على نحو متساوٍ، بينما تبقى النظرة إلى أوروبا ثابتةً في المركز الثالث، حيث تنظر شركات الأعمال في الإمارات إلى المملكة المتحدة كأكثر الأسواق أهمية لمزاولة الأعمال التجارية في المنطقة.

وتبقى احتمالية قيادة التجارة العالمية لنمو الأعمال التجارية محط اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من المخاطر الناشئة عن السياسات الحمائية حول العالم، لكن شركات الأعمال التجارية في الإمارات تنظر إلى هذه السياسات الحمائية كفرصة أكثر من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن 72% من شركات الأعمال التجارية في الدولة ترى أن هنالك الكثير من المزايا للاستفادة منها، مع موافقة أكثر من ثلث الشركات على أن هذه السياسات ستساعدها في تحسين مستويات المنافسة لأعمالها التجارية.