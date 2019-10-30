مجتمع الأعمال في دبي يرفع توقعاته الإيجابية

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر مسح الأعمال الفصلي الذي تصدره اقتصادية دبي أن مؤشر ثقة الأعمال المركّب للشركات المحلية سجل زيادة قدرها 14.9 نقطة، ليصل إلى 129.8 نقطة في الربع الثالث من 2019، من 114.9 نقطة في الربع الثاني.

وأعربت الشركات في دبي من خلال المسح الذي يغطي كل القطاعات في الإمارة، عن ثقتها إزاء اختتام هذا العام بإيرادات محسّنة، إلى جانب تعزيز مكانتها، في ظل التوقعات الإيجابية إزاء زيادة النمو الاقتصادي، واكتساب المزيد من الزخم خلال الأشهر المقبلة.

وعلى أساس سنوي، تبدو الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف، اعتماداً على إيرادات المبيعات وحجمها، في ظل توقعات التحسن في ظروف العمل، وإطلاق المشروعات الجديدة، وزيادة الأنشطة التسويقية، والتفاؤل المرتكز على قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأظهرت توقعات حجم المبيعات زيادة على أساس سنوي وفصلي، حيث ارتفع صافي الرصيد من 34% للربع الرابع 2018 و31% للربع الثالث 2019 إلى 54% للربع الرابع 2019، بفضل توقعات التحسّن في ظروف العمل، وارتفاع الطلب قبل «إكسبو 2020 دبي».

وبناءً على ذلك، تتوقع أكثر من 55% من الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة زيادة حجم مبيعاتها في الربع المقبل، في حين نتج عن تلك التوقعات القوية لحجم المبيعات توقعات أكثر تفاؤلاً في الأرباح.

وتواصل الشركات الكبيرة الاحتفاظ بتوقعات أقوى مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل المؤشر المركب 135.6، و121.1 نقطة على التوالي، وأظهرت الشركات الكبيرة مستوى أعلى من التفاؤل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بشأن توقعاتها لأسعار البيع وحجم المبيعات والتوظيف والأرباح وطلبات الشراء الجديدة.

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