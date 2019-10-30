مؤشر ثقة الأعمال بدبي يرتفع 14.9 نقطة في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

أظهر مسح الأعمال الفصلي الذي تصدره اقتصادية دبي أن مؤشر ثقة الأعمال المركب للشركات المحلية سجل زيادة قدرها 14.9 نقطة، ليصل إلى 129.8 نقطة في الربع الثالث 2019، من 114.9 نقطة في الربع الثاني.

وأعربت الشركات في دبي من خلال المسح الذي يغطي كافة القطاعات بالإمارة، عن ثقتها إزاء اختتام هذا العام بإيرادات محسّنة، إلى جانب تعزيز مكانتها، في ظل التوقعات الإيجابية إزاء زيادة النمو الاقتصادي، واكتساب المزيد من الزخم خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع المؤشر المركب للربع الثالث 11.3 نقطة إلى 129.8 نقطة من 118.5 نقطة، مقارنة مع الربع ذاته من العام السابق، ما يعكس تحسّناً ملحوظاً ببيئة الأعمال والتوقعات المستقبلية.

وعلى أساس سنوي، تبدو الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف، وذلك اعتماداً على إيرادات المبيعات وحجمها، في ظل توقعات تحسن ظروف العمل، وإطلاق المشروعات الجديدة، وزيادة الأنشطة التسويقية، والتفاؤل المرتكز على قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي: «عند قراءة المعطيات التي خرج بها المسح الأخير، نجد عموماً حالة من التفاؤل العام في أوساط الشركات بين كافة قطاعات الأعمال.

ويرتكز هذا التفاؤل في الغالب على الكثير من المبادرات التحفيزية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والإجراءات الهادفة لتعزيز الاستثمار، وخفض كلفة مزاولة الأعمال، كي تتمكن دبي من الحفاظ على مكانتها بين أفضل الملاذات الاستثمارية.

وعند النظر إلى المستقبل، نجد الكثير من مقومات الزخم، ومن أبرزها بدء العد التنازلي لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهو الحدث الذي يعزّز ثقة أصحاب المنشآت والمستثمرين بواقع الأعمال التجارية في دبي».

وأضاف: «تبدو الأرقام التي خرج بها المسح متناغمة مع تقارير التقييم الصادرة عن كبرى المؤسسات والوكالات العالمية، وكان من أحدثها تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والخامس والعشرين عالمياً».

وأظهرت توقعات حجم المبيعات زيادة على أساس سنوي وفصلي، حيث ارتفع صافي الرصيد من 34% للربع الرابع 2018 و31% للربع الثالث 2019 إلى 54% للربع الرابع 2019، وذلك بفضل توقعات التحسن في ظروف العمل، وارتفاع الطلب قبل «إكسبو 2020 دبي».

وبناءً على ذلك، تتوقع أكثر من 55% من الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة زيادة حجم مبيعاتها في الربع القادم، في حين نتج عن تلك التوقعات القوية لحجم المبيعات توقعات أكثر تفاؤلاً في الأرباح.

شركات كبيرة

وحافظت الشركات الكبيرة على توقعات أقوى مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل المؤشر المركب 135.6 و121.1 نقطة على التوالي، وأظهرت الشركات الكبيرة مستوى أعلى من التفاؤل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بشأن توقعاتها لأسعار البيع وحجم المبيعات والتوظيف والأرباح وطلبات الشراء الجديدة.

وسجل قطاع الخدمات ثقة أعلى في مستقبل أعماله لعدد من المعايير، بما في ذلك مستويات الأجور وإيرادات المبيعات وحجم المبيعات والأرباح والتوظيف، خاصة عند مقارنته بقطاعي التصنيع والتجارة.

وفي قطاع الخدمات نجد أن قطاع السفر والضيافة (الفنادق والمطاعم والسفر وتأجير السيارات) الأكثر تفاؤلاً بشأن حجم المبيعات في الربع الأخير من العام الجاري 2019، حيث سجل رصيداً صافياً بلغ 78%، مدفوعاً بالتوقعات المتفائلة بخصوص احتمالات استقبال أعداد أكبر من السياح والعملاء القادمين لفعالية إكسبو 2020، أما على مستوى قطاع التجارة، يعتبر قطاعا الكمبيوتر والأغذية والمشروبات أكثر تفاؤلاً بشأن حجم المبيعات للربع الأخير 2019.

صناعة

وأظهر قطاع الصناعة توقعات قوية بخصوص حجم المبيعات، حيث ارتفع صافي الربح من 27% للربع الأخير من العام الماضي 2018، و25% للربع الثالث 2019، إلى 57% للربع الأخير 2019. وتحسنت الثقة في أوساط الشركات الصناعية، مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب الموسمي.

وأظهر المؤشر المركب للمصدرين زيادة على أساس سنوي وفصلي قدره 7.2 نقاط و2.9 نقطة، ليصل إلى 118.8 نقطة في الربع الثالث 2019، مقارنة بـ 111.6 نقطة في الربع الثالث 2018، و115.9 نقطة في الربع الثاني 2019 على التوالي.

ولا يزال التأخير في الدفع يمثل التحدي الرئيسي وفق ما ذكرته 43% من الشركات المشاركة في الاستبيان، وحلت بعده المنافسة (34%)، ثم عدم كفاية الطلب (17%)، بينما ذكر ما نسبته 13% من الشركات أنها لم تواجه أي عقبات في عملياتها التجارية.

توظيف

تحسنت التوجهات نحو التوظيف على أساس سنوي وفصلي حيث ارتفع صافي الرصيد إلى 7% للربع الأخير 2018 و12% للربع الثالث 2019، ليصل إلى 14% للربع الأخير من العام. ويعزى ذلك إلى الزيادة المتوقعة في التوظيف في قطاعي الصناعة والخدمات. وتحسّن الوضع التجاري من 46% بالربع الثالث إلى 58% للربع الأخير.