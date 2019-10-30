«دو» تربح 1.3 مليار درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 3.7٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، لتصل إلى 1.29 مليار درهم بعد خصم حقوق الامتياز.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 9.40 مليارات درهم منها 3.07 مليارات درهم إيرادات الربع الثالث الذي بلغت الأرباح فيه بعد خصم حقوق الامتياز 381 مليون درهم. وقال الرئيس التنفيذي للشركة عثمان سلطان، إن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج بالرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات ومنها التشَبع في بعض مجالاته، والتي أدت بدورها إلى الضغط على إيرادات هذه المجالات.

وأضاف أن الإدارة تواصل جهودها لتحقيق التحول في أعمال الشركة لمواكبة بيئة الأعمال المتغيرة وتعزيز فعالية الشركة وتسريع تطوير شبكة الشركة ونشر تقنيات الجيل الخامس، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية لفترة الأشهر التسعة الأولى 82% لتصل إلى 799 مليون درهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: