1.29 مليار أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 9 أشهر بنمو 3.7 %

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر حيث سجلت إيرادات بقيمة 9.4 مليارات درهم وأرباحًا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.22 مليارات في حين بلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 1.29 مليار بنمو 3.7 %.

وسجلت الشركة في الربع الثالث إيرادات بقيمة 3.07 مليارات وأرباحا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.33 مليار وصافي أرباح بعد خصم حقوق الامتياز بقيمة 381 مليون.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عثمان سلطان: تمكنا من تحقيق هذه النتائج رغم التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الاتصالات ومنها التشَبع في بعض مجالاته والتي أدت بدورها إلى الضغط على إيرادات هذه المجالات.

وبلغ إجمالي الإيرادات 9.4 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو في إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 7.5%، والتي احتوت جزئيًا انخفاض عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 8.2% في التسعة الأشهر الأولى من عام 2019.

وأضاف: فيما يخص أعمالنا في مجال الخطوط الثابتة، حققنا نموًا بنسبة 1.5% لتبلغ قاعدة مشتركي الخطوط الثابتة 771 ألف مشترك.

وبالنسبة لفئة الهاتف المتحرك، فلا زلنا نركز على استقطاب شريحة أكبر من مشتركي نظام الدفع الآجل، الأمر الذي ساهم في تحسين تركيبة قاعدة المشتركين الذين وصل عددهم إلى 7.74 ملايين مشترك وزيادة متوسط الدخل لكل مستخدم بنسبة 2.5%.

وأضاف: الإدارة تواصل جهودها في سبيل تحقيق التحول في أعمال الشركة لمواكبة بيئة الأعمال المتغيرة وتعزيز فعالية الشركة، حيث استقرت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 4.22 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى في 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما أثمرت خططنا الهادفة إلى تقليل المصاريف التشغيلية عن احتواء نسبة تقلص الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.7% على أساس المثل بالمثل مما يعكس جهودنا في ترشيد المصاريف لمواجهة الضغط على الإيرادات.

وفي إطار مساعينا لتطوير العمليات التشغيلية، أحرزنا تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الحالي في تحقيق استراتيجيتنا الرقمية وتعزيز الخدمات لعملائنا.

كما سرّعنا عملية تطوير شبكتنا و نشر تقنيات الجيل الخامس، حيث ارتفعت نفقاتنا الرأسمالية لفترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 بنسبة 82% لتصل إلى 799 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مضاعفين بذلك نسبة كثافة رأس المال.

وهذه الاستثمارات المستمرة ما هي إلا دليل على التزامنا المتواصل بتزويد عملائنا بأحدث التقنيات والمنتجات وجهودنا المبذولة نحو تحسين تجربتهم.