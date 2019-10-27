تخفيضات دبي الكبرى 3 أيام تبدأ الخميس المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

تشهد عطلة نهاية الأسبوع انطلاق الدورة السابعة من فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تعود الفعّالية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر لتمنح المتسوّقين تخفيضات لغاية 90% على الأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال، والذهب والمجوهرات وغيرها.

وستشارك أكثر من 500 علامة تجارية في الفعّالية التي تنعقد مرتين كل عام، وستقدّم هذه العلامات تحفيضات كبرى وعروضاً ترويجية متميزة في أكثر من 2,000 متجر حول المدينة. وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، أو بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال الفعالية. وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني على عشر فرص للدخول في السحب وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال التخفيضات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «فعّالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى هي واحدة من أبرز الفعّاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوّق والاستفادة من العروض الترويجية التي تشهدها دبي».

فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» هي جزء من التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والتي تشمل أهم مهرجانات التسوّق، بالإضافة إلى فعّاليات إطلاق المواسم الجديدة، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوّق الحصرية، ويهدف هذا التقويم السنوي إلى النهوض بقطاع التجزئة وتعزيز مساهمته في اقتصاد دبي.