3717 مشروعاً تدار إلكترونياً في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

ارتفع عدد رخص «تاجر» في دبي إلى 3717 رخصة منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية الأسبوع الماضي واستحوذ الإماراتيون على 70 % منها بإجمالي 2588 رخصة.

واستحوذت الإناث على 61 % من رخص «تاجر» بإجمالي 2261، بينما استحوذ الذكور على 39 % أي 1456 رخصة. وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «سيسهم دعم أصحاب رخصة «تاجر» من خلال تخصيص مواقع لهم في المباريات المقامة في دبي في توفير خدمات متنوعة من المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة وبجودة عالية للجماهير». وأضاف: بمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع قانونياً الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة ثقة المتعاملين، كمـا يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية. وتستمر مساعينا لتوفير البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.

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