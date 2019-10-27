اقتصادية دبي تصدر 3717 رخصة «تاجر» للمشاريع المبتكرة

المصدر: دبي - بشار باغ

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3717 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 24 من شهر أكتوبر 2019، واستحوذ الإماراتيون على 2588 رخصة، أي ما نسبته 70% من إجمالي الرخص الصادرة.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص، أي ما يعادل 2261، فيما شكل الذكور نسبة 39 % أي 1456 رخصة.

وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تضم رخصة تاجر 62 مجموعة و420 نشاطاً متنوعاً.

وتهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال من خلال عدة مبادرات لوضع الأطر القانونية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتوافق مع احتياجات صاحب العمل وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري.

وشارك العديد من أصحاب رخصة تاجر مؤخراً في المباريات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية، بالإضافة إلى مباريات منتخب الإمارات في تصفيات كأس آسيا، وذلك من خلال بيع منتجاتهم لأكبر شريحة من الجمهور.

وتأتي مشاركة أصحاب رخصة تاجر في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي و«لجنة دوري المحترفين» لدعم وتسويق المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إقامة معارض لهم في منطقة الجماهير في الملاعب التي تستضيف مباريات مسابقة دوري الخليج العربي في إمارة دبي وغيرها بنظام مباراة في الجولة.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «سيسهم دعم أصحاب رخصة «تاجر» من خلال تخصيص مواقع لهم في المباريات المقامة في إمارة دبي في توفير خدمات متنوعة من المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، وبجودة عالية للجماهير.

وتثمن اقتصادية دبي التعاون مع «لجنة دوري المحترفين»، التي تعد الجهة المسؤولة عن مسابقة دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، ودوري تحت 21 عاماً، والحاصلة على جائزة أفضل دوري محترف ملهم في آسيا في 2018، وجائزة أفضل مبادرة رياضية عن مشروع المقعد الافتراضي في 2018، حيث تشهد المباريات إقبالاً غفيراً من الجمهور، وهو ما يسمح لتلك المشاريع بالتنافس في السوق المحلي».

وأضاف : «بمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع قانونيـاً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة ثقة المتعاملين، كمـا يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية.

وتستمر مساعينا إلى توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع الشراكات مع كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، ومن جهتنا نعمل على توفير التسهيلات لأصحاب المشاريع عبر تمكينهم من المشاركة في المعارض المقامة بدولة الإمارات، إلى جانب فتح قنوات جديدة من خلال التعاون مع الجهات المعنية المختلفة».

وشارك في المباريات أصحاب نشاط بيع الوجبات الخفيفة، ويشمل المشاريع التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات كالعصائر والمرطبات الغازية وتحضير أنواع الحلويات الشرقية أو الأوروبية وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري، بالإضافة إلى بعض المشروبات الخفيفة.

وشارك من أصحاب رخصة تاجر كل من نيم برجر، نم كيتشين للمواد الغذائية، بيت الشحفان، ماكلتوش للوجبات الخفيفة، فريش أند تايستي، نخيلز سويت، النكهات اللذيذة لتعهدات الوجبات الجاهزة، مريم محمد خلف للوجبات الخفيفة، ماي بودينج للمأكولات، محاشي على ذوقك للوجبات الخفيفة، طلبات يمي للخفايف، رور للقهوة، محاشي على ذوقك، همبا، ومستر سناك.

مميزات

تقدم رخصة تاجر لحامليها العديد من المميزات، منها الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، والاستفادة من التسهيلات البنكية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق www.dubaitrade.ae، وإصدار بطاقة المنشأة وتوظيف 3 موظفين، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت.