«سبايس جيت» تطلق 5 رحلات أسبوعية إلى رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح، وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أجاي سينغ، رئيس شركة «سبايس جت» للطيران.

وبحث سموه مع الضيف التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في المنطقة، وتم استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مطار رأس الخيمة الدولي وشركة «سبايس جت»، التي من شأنها أن تمكّن الطرفين من تحقيق فوائد مشتركة للاستفادة من الطلب المتنامي على السفر من وإلى الإمارة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية توسيع التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري مع الشركاء في مختلف القطاعات، انطلاقاً من استراتيجية رأس الخيمة القائمة على تيسير ممارسة الأعمال، وخلق بيئة داعمة للشركات المحلية والعالمية على السواء، لتعزيز مكانة رأس الخيمة بوصفها وجهة للاستثمار والأعمال والسياحة.

وأشار سموه إلى الدور الذي يضطلع به مطار رأس الخيمة الدولي، لكونه واحداً من الروافد الأساسية لدعم مختلف مسارات التنمية في الإمارة، لا سيما في قطاعي السياحة والسفر، لافتاً إلى أهمية قطاع الطيران الذي طالما شكّل بعداً إضافياً يدعم مستقبل التنمية المستدامة بمجالاتها كافة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من المسؤولين في مطار رأس الخيمة الدولي.

وأعلنت "سبايس جيت للطيران" الهندية اعتزامها تشغيل 5 رحلات مباشرة منتظمة في الأسبوع اعبتاراً من ديسمبر المقبل إلى مطار رأس الخيمة وزيادتها تدريجياً حسب الطلب.

وكشف مطار رأس الخيمة الدولي وشركة طيران «سبايس جيت» عن خطط تمنح الشركة افتتاح أول مركز دولي عبر رأس الخيمة كمحور رئيسي لتشغيل رحلاتها من الهند إلى أوروبا، ومن المقرر افتتاح المقر بين 3 - 6 أشهر، حيث تسير الشركة 590 رحلة يومياً إلى 63 وجهة داخلية ودولية.

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