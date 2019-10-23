"سبايس جيت" الهندية تطلق 5 رحلات مباشرة لمطار رأس الخيمة الدولي ديسمبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح تصوير – إبراهيم صادق

كشف مطار رأس الخيمة الدولي وشركة طيران "سبايس جيت" الهندية، وضع خطط تمنح الشركة افتتاح أول مركز دولي عبر رأس الخيمة، كمحور رئيسي لتشغيل رحلاتها من الهند إلى قارة أوروبا، ومن المقرر افتتاح المقر الجديد خلال 3 - 6 أشهر بعد الحصول على إجراءات شهادة التشغيل الجوي من دائرة الطيران المدني من دولة الإمارات، حيث تسير الشركة 590 رحلة يومياً إلى 63 وجهة داخلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بقاعة المؤتمرات في فندق والدورف استوريا، بحضور سمو الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، عضو مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، مدير تنفيذي بمكتب الاستثمار والتطوير، وأجاي سينغ رئيس مجلس الإدارة المدير الإداري بشركة سبايس جيت للطيران الهندية، للإعلان عن تشغيل سبايس جيت 5 رحلات مباشرة منتظمة في الاسبوع خلال شهر ديسمبر المقبل، وزيادتها تدريجياً بحسب الطلب.

نمو

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن النمو المستمر في رحلات مطار رأس الخيمة الدولي سنوياً، نظراً لموقعه الاستراتيجي والذي يتيح توفير الشركات خدمات متميزة لعملائها في المنطقة، ويساهم في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، وزيادة عدد الزوار للإمارة، ونرحب بشركة سبايس جيت ضمن شبكة شركات النقل الدولية المتوسعة لدى مطار رأس الخيمة، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأجل معها.

وأشار إلى أن العمل مستمر في تحسين تجربة المسافرين وإضافة المزيد من الرحلات إلى رأس الخيمة من الوجهات الدولية المختلفة، وتساهم شركة سبايس جيت في خدمة الجاليات الآسيوية بشكل سريع للوصول إلى في بنغلاديش، ونيبال، وسريلانكا، والمالديف، وافغانستان، وتايلاند، وهونج كونج.

توسع

وأوضح أجاي سينغ رئيس مجلس الإدارة المدير الإداري بشركة سبايس جيت للطيران الهندية، أن افتتاح الرحلات الجديدة إلى رأس الخيمة يرفع عدد وجهات الشركة الدولية إلى 11، مع وجود أكثر من 3400 شركة هندية في رأس الخيمة، والتي تساعدنا على التوسع في عملياتنا التشغيلية، ومواصلة النمو في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشركة تسير 590 رحلة يومياً إلى 63 وجهة، بينهم 53 وجهة داخلية، و10 وجهات دولية.

وأشار إلى أن رحلات الشركة المجدولة تنطلق خلال شهر ديسمبر المقبل بمعدل 5 رحلات أسبوعياً من مطار رأس الخيمة، حيث وضعت الشركة خطط لافتتاح أول مركز دولي في مطار رأس الخيمة الدولية كمحور رئيسي لربط رحلاتها من القارة الاسيوية إلى أوروبا، خلال 3 - 6 أشهر بعد الحصول على إجراءات شهادة التشغيل الجوي من دائرة الطيران المدني من دولة الإمارات.

وكشف أن الرحلات الخمسة ستنطلق من مطار رأس الخيمة، من طراز "ماكس 737" بعد اعتمادها من قبل الجهة التنظيمية الأميركية، بالإضافة إلى وضع خطط لإنشاء مركز لوجستي في مطار رأس الخيمة لعمليات صيانة وإصلاح الطائرات، كما تقدم الشركة خدمة الشحن الجوي المتخصصة تحت الاسم التجاري "سبايس اكسبريس" كأول شركة طيران هندية تقدم خدمات الشحن داخل الهند من البداية إلى وصولها للعميل، حيث يتكون أسطول الشحن من طائرات بوينج 737.

استقطاب

وأوضح سانجاي خانا المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، أن المطار يواصل تطوير قائمة شاملة من الوجهات والخطوط الجوية للمسافرين في ظل الطلب المتنامي بشكل متواصل للزائرين والسياح القادمين إلى رأس الخيمة، مؤكداً التزام مطار رأس الخيمة بالعمل بشكل متواصل على تعزيز شبكاتنا وتعزيز تجربة المسافرين عبر ربط المطار بالهند من خلال مطار نيودلهي.

وأشار إلى أن حركة النمو التي تسجلها إمارة رأس الخيمة جعلها أحد إمارات الدولة المختارة للعديد من الاستثمارات الهندية، وهناك استراتيجية تتكون من 5 نقاط للشراكة مع سبايس جيت، وهي، توصيل المسارين القادمين من الهند إلى مطارات دولة الإمارات، والتوصيل من رأس الخيمة ودولة الإمارات للمدن الهندية من خلال شبكة سبايس جيت الداخلية، ومن الهند إلى أوروبا وبالعكس، بالإضافة للتوصيل من رأس الخيمة إلى نقاط الوصول الدولية الخاصة بشركة سبايس جيت إلى مطارات القارة الآسيوية.

وأضاف: في الوقت الحالي يسير مطار رأس الخيمة رحلات جوية من مختلف الوجهات حول العالم مثل القاهرة واسلام اباد وجدة ولاهور وبيشاور وكاليكوت وكاتوفيتيشي وبوزنان ووارسو وفوروكلادو ولوكسمبورغ وبراغ وموسكو من وإلى مطار رأس الخيمة الدولي.