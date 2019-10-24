أرباح «اتصالات» تنمو إلى 6.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حققت «مجموعة اتصالات» 6.7 مليارات درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنمو سنوي 2.1% بعد خصم حق الامتياز الاتحادي.

ووفقاً للنتائج المالية للربع الثالث وصلت قيمة الإيرادات إلى 13.0 مليار درهم، في حين وصلت الأرباح الصافية بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، نتج عنه هامش صافي ربح بلغت نسبته 18%.

ووصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 إلى 38.8 مليار درهم.

وقال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استراتيجية «اتـــصالات» المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات مهدت الطريق لتحقيق طموحات التحول الرقمي، والدخول في عصر شبكة الجيل الخامس وآفاقه غير المحـــدودة، والاستفادة العملية من الفرص الكبيرة والواعدة التي وفرتها، والتي من أهمها، نشر طيف واسع من الحلول والخدمات الرقمية والمبتكرة للقطاعات المختلفة، وتسريع عملية النــمو الرقمي، وزيــادة الكفاءة والفعالية، والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة.

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