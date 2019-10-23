6.7 مليار درهم أرباح "اتصالات" خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019

المصدر: وام

ووصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 148 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت 5 % فيما وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى 38.8 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي خلال نفس الفترة إلى 6.7 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال التسعة أشهر إلى 20.1 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52 %.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات" إن أداء اتصالات خلال الربع الثالث من العام الجاري يؤكد على قدرتها على التكيف مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، حيث ركزت جهودها على قيادة التحول الرقمي، وبالشكل الذي أسهم في ريادتها لنشر شبكة الجيل الخامس 5 ، والبدء في استخدام التقنيات الواعدة المستندة على الذكاء الاصطناعي AI والروبوتات في عملياتها المختلفة.

وأضاف : مهدت لنا استراتيجية اتصالات المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" الطريق لتحقيق طموحاتنا في التحول الرقمي، والدخول في عصر شبكة الجيل الخامس وآفاقه غير المحدودة، والاستفادة العملية من الفرص الكبيرة والواعدة التي وفرتها، والتي من أهمها؛ نشر طيف واسع من الحلول والخدمات الرقمية والمبتكرة للقطاعات المختلفة؛ وتسريع عملية النمو الرقمي؛ وزيادة الكفاءة والفعالية؛ والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة.

وأشار المهندس صالح عبدالله العبدولي إلى أن "اتصالات" اليوم، ومن خلال شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، جاهزة لتقديم مختلف الخدمات والحلول المبتكرة المعتمدة على شبكة الجيل الخامس، والتي من شأنها إثراء المجتمع، وإعادة تشكيل وتحديث صناعة الاتصالات وعلى نطاق واسع، مشيرا إلى أن استثمارات "اتصالات" في البنية التحتية، وجهودها في تدريب وتمكين كوادرها البشرية أعطتها الثقة للمضي قُدُماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية حاجات ومتطلبات عملائها الحالية والمستقبلية في مختلف المجتمعات التي تعمل بها.

واختتم الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات" تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة، والمساهمين على تشجيعهم المتواصل، والعملاء على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر، لافتاً إلى أن "اتصالات" تضع عملاءها في صميم كل ما تقوم به من أعمال .

كما وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" 148 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت إلى 5 %.

ووصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال الربع الثالث من العام 2019 إلى 13.0 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، نتج عنه هامش صافي ربح بلغت نسبته 18 % .

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الربع الثالث الى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3 %.