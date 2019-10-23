دبي وجهة السياحة العالمية 2020

المصدر: دبي ـــ البيان

استحقت دبي أمس شهادة عالمية جديدة على تميزها في المجال السياحي عالمياً، حيث جاءت ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة لونلي بلانيت، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.

ومع اقتراب 2020 المتميّز بأحداثه، والذي يعدّ فرصة لا تفوّت لزيارة دبي، استعرضت شركة لونلي بلانيت العديد من معالم الجذب الجديدة في دبي، والتي ستشكّل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات الجذب السياحي.

دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية مفضّلة لعام 2020