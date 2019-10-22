دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية مفضّلة لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

في شهادة عالمية جديدة على تميزها في المجال السياحي، جاءت دبي ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال العام 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة لونلي بلانيتLonely Planet، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم. وذلك بناء على آراء فريق من المحرّرين والخبراء المتخصّصين في قطاع السياحة والسفر، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول في ضوء ما تملكه من مقومات طبيعية ومرافق ومنشئات سياحية فريدة وخيارات ترفيهية وثقافية وفعاليات وأنشطة متنوعة فضلا عن ما تتمتع به من مشاريع جذب سياحي مبتكرة تؤكد موقعها كوجهة مفضلة للسفر وقضاء العطلات.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يأتي اختيار دبي ضمن المدن العشر الأولى المُفضلة للزيارة على قائمة لونلي بلانيت لعام 2020 دليلاً على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز المكانة المتقدمة للإمارة على خارطة العالم السياحية، ومدى الحرص على تطوير قدراتها وإمكاناتها لتقدّم خيارات متنوّعة لزوّارها. كما أنّ اختيار المدينة من قبل أحد أكبر الجهات المتخصصة في مجال السياحة والسفر حول العالم يعكس مكانة دبي وتزايد الاهتمام بها لاسيما أننا مقبلون على عام حافل بالأحداث المهمة. وفي الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق الهدف الذي حدده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم، تتواصل جهودنا الترويجية لترسيخ مكانتها وتعزيز جاذبيتها بين السياح والمسافرين من حول العالم عبر العديد من المبادرات المبتكرة والفعالة سواء للعام 2020 أو ما بعده".

ومن جهته، قال توم هول، نائب رئيس شركة لونلي بلانيت للتجارب السياحية: "تشتهر دبي بتوجّهها الرائد وسعيها الدائم نحو تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، وهو من شأنه أن يجذب المزيد من الزوّار. كما أنها تتمتّع بالعديد من المزايا اللافتة، ومنها تجربة التسوق عالمية المستوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تنتظر عامها الأهم 2020، حيث تستضيف معرض إكسبو العالمي، وعلاوة على ذلك نجحت دبي خلال السنوات الماضية في إضافة المزيد من خيارات الجذب السياحي، ومن بينها عجلة "عين دبي"، ومتحف الشندغة، ومركز جميل للفنون، وغيرها الكثير".

وتتميز دبي بقدرتها على استقطاب الزوار على تنوع شرائحهم واختلاف اهتماماتهم بفضل ما تمتلكه من مقومات وقدرات سياحية آخذة في التطور لتلاقي كافة تطلعات المسافرين والزوار سواء كانوا يبحثون عن وجهة لقضاء عطلة عائلية ممتعة أو يرغبون في التعرف على ثقافات متنوعة أو تذوق أشهى المأكولات العالمية من خلال مجموعة ضخمة من المطاعم العالمية المنتشرة في مختلف انحاء المدينة.

ومع اقتراب حلول العام الجديد 2020 المميّز بأحداثه، والذي يعدّ فرصة لا تفوّت لزيارة دبي، استعرض خبراء السياحة والسفر لدى لونلي بلانيت العديد من معالم الجذب الرئيسية في دبي، بالإضافة إلى المشاريع البارزة التي يتم تشييدها فيها، والتي ستشكّل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات الجذب السياحي لها، بما في ذلك موقع "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك متحف المستقبل الذي يعدّ حاضنة فريدة من نوعها لاستكشاف مستقبل العلوم والتقنيات والابتكار بمفهوم جديد وتصميم مبتكر بتوظيف الخط العربي، وكذلك عجلة "عين دبي" التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً على جزيرة بلوواترز وتعد الأكبر في العالم، وتتيح لزوار المدينة مشاهدة بانورامية شاملة لدبي وساحلها البديع وأبرز معالمها الشهيرة.

وينتشر في ربوع دبي الكثير من الكنوز التاريخية والمتاحف والمناطق التراثية التي حرصت قائمة لونلي بلانيت على إبرازها، ومنها مسجد جميرا الكبير، ومتحف الشندغة، ومتحف دبي، والأسواق التقليدية، ، منطقة السيف، ومركز جميل للفنون الذي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى العديد من المطاعم الراقية والشعبية المميزة بحسب موقع Frying Pan Adventures.

وذكرت القائمة الصادرة عن "لونلي بلانيت" العالمية العديد من مواقع الجذب السياحي والترفيهي التي تشتهر بها دبي، ومنها برج خليفة، ودبي مول، وبرج العرب، ومدينة جميرا، وكذلك الوجهات الشاطئية الأبرز مثل لا مير، وكايت بيتش.

ويأتي اختيار لونلي بلانيت لدبي ضمن أفضل عشر وجهات عالمية للزيارة في العام 2020، في الوقت الذي تواصل فيه دبي توسيع نطاق وتنويع قدراتها وخياراتها الشاملة، في مختلف مجالات سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية والعائلية والعلاجية وكذلك السياحة البيئية بما تتمتع به من مقومات طبيعية ومنها تلك المتوافرة في منطقة حتّا التي تجسد جمال الوجهات الطبيعية للإمارة، فضلا عن المحميات الطبيعية ومنها "محمية المرموم" الصحراوية التي يعد تطويرها أكبر مشروع سياحي من نوعه على مستوى المنطقة وأول محمية صحراوية غير مسّورة في دولة الإمارات، وتُعتبر موطناً لمئات الأنواع من الحياة البرية. وتواصل المدينة أيضًا تركيزها على وجهات الترفيه العائلية ومنها على سبيل المثال: "دبي باركس آند ريزورتس" و"أي أم جي عالم من المغامرات" التي سرعان ما أصبحت من أكثر الوجهات المفضلة للعائلات.

ويمكن الاطلاع على قائمة لونلي بلانيت لأفضل 10 مدن للزيارة في عام 2020 على الموقع الإلكتروني www.lonelyplanet.com/best-in-travel والذي يقدم أيضاً نصائح ومقاطع فيديو حول أهمية زيارة دبي، إلى جانب المدن الأخرى والدول والمناطق المدرجة على القائمة.