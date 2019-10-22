اقتصاد دبي يواصل زخم النمو

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي في دبي تحسنها خلال الأسابيع الماضية وهو ما جسدته أحدث الإحصاءات حول عدد التراخيص الجديدة، والأحداث والفعاليات الدولية التي فازت الإمارة بعطاءات استضافتها.

وأعلنت «اقتصادية دبي» أمس أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال سبتمبر وصل إلى 4.057 رخصة، ساهمت في إضافة 12.102 وظيفة إلى سوق العمل.

وتوزعت الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.2%، والتجارية 33.2%، والسياحية 1.2%، والصناعية 0.4%. وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية، واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز، وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

ونجح «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات خلال الربع الثالث من 2019، بالفوز بـ82 عطاءً لاستضافة فعاليات أعمال ومؤتمرات عالمية من المتوقع أن تجتذب نحو 29,21 ألف مشارك من حول العالم، بما يؤكد مكانة دبي وجهةً رئيسةً لاحتضان واستضافة فعاليات الأعمال الكبرى.

«اقتصادية دبي» تصدر 4057 رخصة جديدة في سبتمبر