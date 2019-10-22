«اقتصادية دبي» تصدر 4057 رخصة جديدة في سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر وصل إلى 4.057 رخصة، ساهمت في إضافة 12.102 وظيفة إلى سوق العمل.

وتوزعت الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.2%، والتجارية 33.2%، والسياحية 1.2%، والصناعية 0.4%. ووفق الجنسيات، جاءت بنجلاديش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر وبريطانيا والصين والأردن والسعودية والسودان والولايات المتحدة.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.

ووصلت معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة في سبتمبر إلى 30.523 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد في مختلف المناطق بدبي 24.109 معاملات أي ما يشكل 79% من إجمالي المعاملات المنجزة (30.523)، ما يبرز الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

حجز أسماء

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5.371 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4.515 إجراء، في حين وصل عدد التصاريح التجارية إلى 1329 تصريحا. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 258 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 295 رخصة.

وبلغت معاملات التجديد وصل إلى 11.590 معاملة خلال شهر سبتمبر 2019، ضمت 5.755 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

مناطق

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر سبتمبر حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2114 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1939 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 4 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 69.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى في المرتبة الأولى (13.8%)، تلتها القرهود (13.4%)، بور سعيد (8.0%)، برج خليفة (7.5%)، الفهيدي (5.7%)، عود المطينة الثالثة (5.4%)، البرشاء الأولى (4.5%)، المرقبات (4.1%)، المرر (3.8%)، والخبيصي (3.4%).

أنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة في سبتمبر 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» على 51.9% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» (23.4%)، «خدمات مجتمعية وشخصية» (7.4%)، «بناء وتشييد» (7.3%)، «نقل وتخزين واتصالات» (3.2%)، «مجموعة الفنادق» (2.8%)، «صناعة تحويلية» (1.4%)، «وساطة مالية» (1.1%)، «مجموعة المقاولات» (0.5%)، «الصحة والعمل» (0.4%)،«التعليم» (0.4%)، و«الزراعة» (0.2%).

تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة «خارطة الأعمال» إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

تصور

توفر خارطة دبي للأعمال على الموقع الإلكتروني dubaibusinessmap.ae، أو التطبيق الذكي Dubai Business Map، تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.