«مبادلة» تستثمر918 مليون درهم في شركات التكنولوجيا بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مبادلة للاستثمارات المالية أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 250 مليون دولار (918 مليون درهم).

وسيكون الصندوق الأول على شكل صندوق صناديق بقيمة 150 مليون دولار (551 مليون درهم)، وسيستثمر في الصناديق الملتزمة بدعم منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 التي تتخذ من أبوظبي مقراً.

ويتضمن برنامج الاستثمار تخصيص صندوق بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) للاستثمار المباشر في شركات تكنولوجيا ناشئة تدار من قِبل مؤسسيها وملتزمة بالعمل من خلال منصة Hub71.

وسوف يستثمر الصندوق في شركات يقودها مؤسسوها، في قطاع المشاريع أو القطاع الاستهلاكي، ولديها منتجات قابلة للتسويق.

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