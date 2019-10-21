"مبادلة" تطلق صندوقين للاستثمار في شركات التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن إطلاق أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي (918 مليون درهم إماراتي). وستستثمر هذه الصناديق في قطاع الأعمال الناشئة المزدهر في المنطقة، كما ستعمل على تمكين المواهب التكنولوجية في الإمارة ومختلف أنحاء المنطقة.

وسيكون الصندوق الأول على شكل صندوق صناديق بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (551 مليون درهم إماراتي)، والذي سيستثمر في الصناديق الملتزمة بدعم منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بما في ذلك الشركات التي تستفيد من المنصة لتحقق التوسع والنمو إقليمياً. وكجزء من هذا البرنامج، أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية التزامها بتمويل ثلاث شركات ، وهي شركة "داتا كوليكتيف" في سان فرانسيسكو، وشركة "ميدل إيست فينتشر بارتنرز"، وشركة "جلوبال فينشترز".

ويتضمن برنامج الاستثمار تخصيص صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (367 مليون درهم إماراتي) للاستثمار المباشر في شركات تكنولوجيا ناشئة تدار من قبل مؤسسيها وملتزمة بالعمل من خلال منصة التكنولوجيا العالمية Hub71. سوف يستثمر الصندوق في شركات يقودها مؤسسوها، في قطاع المشاريع أو القطاع الاستهلاكي، ولديها منتجات قابلة للتسويق. ويطمح الصندوق إلى تمويل 15 شركة مختلفة.



ويتمثل الاستثمار الأول من صندوق الاستثمار المباشر، في شركة "بيزات"؛ وهي شركة ناشئة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على توفير تجربة متميزة للموظفين لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة حوسبة سحابية مجانية. وتتيح "بيزات" للشركات أتمتة إدارة مواردها البشرية، وعمليات دفع الرواتب، والضمان الصحي. وقد نجحت "بيزات"، وهي من أوائل الشركات التي انضمت إلى منصة Hub71، في جمع 16 مليون دولار أمريكي (58 مليون درهم إماراتي) في جولة التمويل الثانية من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين من بينهم "مبادلة للاستثمارات المالية"، و"بوينت 72 فينتشرز". وقد تمكنت الشركة حتى الآن من استقطاب ما يصل إلى 31 مليون دولار أمريكي (113 مليون درهم اماراتي)، وهي تخطط لاستثمار رأس المال في تطوير التكنولوجيا وتجربة العملاء.

وفي هذه المناسبة، قال إبراهيم عجمي، رئيس "وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة" لدى "مبادلة للاستثمارات المالية": "بعد عشر سنوات من الاستثمار في شركات التكنولوجيا حول العالم، بتنا نمتلك تجربة يُمكِنُنا توظيفها لخدمة وتطوير سوقنا المحلية. سوف تسهم صناديقنا الاستثمارية في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن طريق حفز المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا. توجد إمكانيات هائلة وفرص غير مستغلة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة، لذا نعتبر إطلاق هذا الصندوق خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع المزيد من الابتكارات المحلية، وجذب المواهب الاستثنائية، وتسريع وتيرة تطور القطاع التكنولوجي في أبوظبي".

وتعتمد "وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة، التابعة لمبادلة للاستثمارات المالية" في مشاريعها على خبرة شركة مبادلة للاستثمار الممتدة لعقد من الزمان كمستثمر نشط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال مكاتبها في أبوظبي ولندن وسان فرانسيسكو، دخلت الوحدة في العديد من الاستثمارات عبر سلسلة القيمة لقطاع التكنولوجيا؛ بما في ذلك تخصيص 15 مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي) لصندوق "سوفت بنك فيجن". وفي الولايات المتحدة، تدير الوحدة "صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة 1" – وهو صندوق بقيمة 400 مليون دولار أمريكي (1,47 مليار درهم إماراتي) والذي يركز على الاستثمار في سوق الولايات المتحدة، وصندوق صناديق يستهدف الشركات الكبيرة والواعدة في الولايات المتحدة. أمّا في أوروبا، فتدير الوحدة صندوقاً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي (1,47 مليار درهم إماراتي) يستثمر في المؤسسين والشركات في جميع أنحاء القارة الأوروبية، بالإضافة إلى إدارة برنامج صندوق صناديق يعتمد استراتيجية مماثلة لنظيره في أمريكا.

من جانبه قال مات أوكو، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "داتا كوليكتيف": "تربطنا فعلياً علاقة قوية بدولة الإمارات من خلال شركة مبادلة، ومن خلال الصناديق الاستثمارية الجديدة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نرسخ هذه العلاقة ونرتقي بها إلى مستويات جديدة. كما أننا نتطلع إلى دعم المواهب المحلية والشركات النشطة التي يقودها مؤسسوها لحفز وتطوير المزيد من الابتكارات من منصة Hub71 في أبوظبي".

وتتمتع "مبادلة" بخبرة استثمارية تزيد على 10 سنوات في قطاع التكنولوجيا، حيث استحوذت عام 2007 على حصة كبيرة في شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (إيه إم دي(. وبالإضافة إلى استثمارها في شركة إيه إم دي، تمتلك مبادلة أيضاً شركة "غلوبال فاوندريز"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصميم وتطوير وتصنيع أشباه الموصلات ؛ وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، والتي تمتلك ثلاثة أقمار صناعية؛ وشركة "إنجازات لنظم البيانات"، المزود الرائد لحلول وخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة؛ وشركة "خزنة" المتخصصة بتقديم خدمات مراكز البيانات للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك "مبادلة" حصة كبيرة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".