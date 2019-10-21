اقتصادية رأس الخيمة ترصد 26 مخالفة تجارية منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، عن عدد من المحلات المخالفة التي رصدتها الدائرة خلال حملاتها الرقابية في العام الجاري، حيث بلغ عددها 26 محل يبيعون بضائع مقلدة تحمل شعارات لشركات عالمية منها مرسيدس، وكارتييه، وفان كليف، وشوميت، ولويس فيتون، وكفالو، وقواطع كهربائية هاجر وايتن، وسابس، وآبل.

وأضاف: قامت الدائرة بدورها بتوجيه إنذار أولي للمحلات المرصودة وإلزامهم بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة، حيث يندرج هذا الإجراء ضمن القانون رقم (7) لعام 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وما أعقبها من تعديلات على جدول المخالفات والغرامات الملحق بقانون الرقابة، والذي ينص على أن يكون الإنذار أول الإجراءات التي تقدمها الدائرة للمخالفين، وذلك لاستغلال الفرصة بتعديل الأخطاء الصادرة عنهم، ورفع أعباء الغرامات المالية.

وأكد عليون، أن جميع المنتجات المقلدة تمت مصادرتها بالتعاون مع الشركات العالمية المذكورة، وقد تمت عملية إتلاف واحدة خلال العام الحالي اشتملت على قواطع كهربائية من علامة تجارية (هاجر وايتن)، وقطع غيار للعلامة التجارية مرسيدس، ويجري التنسيق لعملية إتلاف ثانية بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الأيام المقبلة.

108 ضبطيات

ومن جانبه أشار يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية، بأن عملية الضبط تأتي من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، ويعمل الفريق على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين، والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال التواصل مع أصحاب العلامات التجارية.

وأكد البلوشي بأن عدد الضبطيات في هذا العام قد انخفض مقارنة بالعام المنصرم، التي بلغ عددها حينذاك 108 ضبطيات، حيث يدل ذلك على مدى استفادة أصحاب المنشآت من حملات التوعية التي تنفذها الدائرة على مدار العام.