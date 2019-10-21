مؤسس هواوي لـ« البيان الاقتصادي»: نضمن عدم تسرب البيانات عبر تقنيات الجيل الخامس

المصدر: شينجن - وائل اللبابيدي

أكد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية رين زينغفي استعداد عملاق الاتصالات الصيني توقيع اتفاقية مع الإمارات بتأمين استخدام الجيل الخامس.

وأضاف زينغفي ردأ على سؤال «البيان الاقتصادي» خلال أول لقاء صحفي مع إعلاميين عرب حول مدى التزام الشركة توفير الإمكانات اللازمة لنشر تقنيات الجيل الخامس وفقاً لخطط الدولة إن الاتفاقية تهدف إلى ضمان عدم وجود أي مكونات في الشبكة تسمح بتسريب البيانات.

وقال إن الجيل الخامس سيكون من أهم مقومات طريق الحرير الذي سيربط الصين بالعالم.

وشدد على أن الإمارات تملك كافة المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في المستقبل، مؤكداً أنها تملك المقومات التي ساهمت في جعل الولايات المتحدة على ما هي عليه اليوم.

وأضاف أن الإمارات تتمتع ببيئة نموذجية وهي الأولى في الجيل الخامس بالمنطقة.



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