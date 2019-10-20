مؤسس هواوي لـ «البيان»: ملتزمون بدعم الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: شينجن - وائل اللبابيدي

أكد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية رين زينغفي استعداد عملاق الاتصالات والتقنية الصيني لتوقيع اتفاقية مع دولة الإمارات خاصة بتأمين استخدام الجيل الخامس إن هي أرادت ذلك ووفقا للوقت الذي تحدده الدولة.

وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر بتقنيات الجيل الخامس في الشرق الاوسط وأفريقيا والأولى في تهيئة ونشر التقنية التي يتوقع أن تكون المحور والمحرك الرئيسي للعديد من الصناعات في المستقبل.

وأضاف زينفي لدى سؤال "البيان" عن مدى التزام الشركة بتوفير كافة المعدات والمكونات والتقنيات اللازمة لنشر تقنيات الجيل الخامس وفقا لخطط الدولة، أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان عدم وجود أي مكونات في شبكة الجيل الخامس تسمح بتسريب البيانات، مؤكدا دعم عملاق التقنية الصيني الكامل لرؤية واستراتيجية الإمارات 2071 الخاصة بالتحول الرقمي.

وأضاف أن الجيل الخامس ستكون من أهم مقومات طريق الحرير الجديد الذي سيربط الصين بالمنطقة العربية والعالم.

وشدد زينغفي خلال أول لقاء صحفي له مع وفد إعلامي من المنطقة العربية أن الإمارات تملك كافة المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في المستقبل مؤكداً أن الإمارات تملك اليوم العديد من المقومات الضرورية التي ساهمت في جعل الولايات المتحدة على ما هي عليه من تقدم تقني وعلمي اليوم ومنها الدعم الحكومي لنشر العلوم والتقنيات الحديثة والقدرة عل جذب أصحاب المهارات من جميع أنحاء العالم معتبرا تلك المقومات من أهم محركات القوة الاقتصادية في الدولة.

وأضاف: تتمتع الإمارات ببيئة استثمارية واقتصادية نموذجية وهي الأولى في نشر تقنيات الجيل الخامس في المنطقة ويمكن أن تكون المحطة الرئيسية لنشر تقنية الجيل الخامس إلى باقي منطقة الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة استطاعت جذب الكثير من العلماء وأصحاب المهارات التقنية الذين ساهموا كثيرا في أن تصبح على ما هي عليه من تقدم علمي وتقني اليوم. ويمكن للإمارات أن تقوم بنفس الجهود".

وأشار زينغفي إلى استعداد هواوي لقل خبرتها في الجيل الخامس إلى شركات غربية وأمريكية مؤكدا أن هذه التقنية التي قال أنها للعالم بأسره ليست حكرا على هواوي وإنما هي الأولى عالميا فقط بنسبة 20٪؜ من إجمالي براءات الاختراع الخاصة بهذه التقنية التي يتوقع ان تضيف 12.3 تريليون دولار للناتج العالمي بحلول 2035.