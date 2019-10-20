المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي، خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على استدامة المنظومة المالية، ورفع تنافسية الإمارة كمركز استثماري عالمي.

وقال خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»: «إن الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية في دبي، والمشاريع المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020»، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة لضمان استكمالها قبل الموعد المحدد».

وأكد أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية وفق البرنامج المحدد، وأشار إلى أن قرار تجميد زيادات الرسوم لم يؤثر بأي حال في الملاءة المالية لحكومة دبي التي تتسم بالمرونة والتنوع، وأن دبي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون أية زيادات في الرسوم.

عبد الرحمن آل صالح: دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها دون زيادة الرسوم