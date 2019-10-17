فريق عمل لرفع التبادل التجاري بين الإمارات وفيتنام

المصدر: هانوي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الطيبة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية تمهد الطريق للانتقال بتعاون البلدين في المجالات الاقتصادية إلى مستويات أعلى وبوتيرة سريعة ومستدامة موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتنويع الاستثمار في 5 قطاعات.

وأشار معاليه إلى أن فيتنام شريك استراتيجي لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وهي أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة «الآسيان» بتجارة بينية غير نفطية بلغ إجماليها في 2018 أكثر من 8.2 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال استقبال ترنه دنه زونغ نائب رئيس مجلس الوزراء الفيتنامي لمعالي الوزير المنصوري في هانوي أمس، بحضور عبيد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى فيتنام وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في إطار فعاليات زيارة وفد الدولة لفيتنام، وتنظيم أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي في كل من هانوي ومدينة هو تشي منه جنوب البلاد.

فريق مشترك

كما بحث معالي وزير الاقتصاد وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي وضع آلية لرفع التبادل التجاري الحالي بين البلدين واتفق الجانبان على أن تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين، لمناقشة سبل تحقيق هذه الأهداف مع التركيز في المرحلة الأولى على 5 قطاعات رئيسية يتم تحديدها من خلال الحوار بين المسؤولين والخبراء.

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