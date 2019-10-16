الملتقى الإماراتي الفيتنامي يستعرض آفاق توسيع الشراكة

المصدر: هانوي - البيان

انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس فعاليات الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، بحضور معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الحدث ضمن فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي في إطار زيارة رسمية لوفد الدولة برئاسة معالي وزير الاقتصاد إلى فيتنام لبحث سبل توسيع أطر الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث تتضمن الزيارة لقاءات ثنائية لمعالي الوزير مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الفيتنامية، فضلاً عن عقد ملتقى استثماري ثانٍ في مدينة هو تشي منه لاستكشاف فرص التعاون على مستوى القطاع الخاص.

ضم الوفد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، فيما حضر أعمال الملتقى عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى فيتنام، كما ضم الوفد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي، ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية لدبي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، ومشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وممثلي جهات حكومية ومؤسسات خاصة، من أبرزها مبادلة للتنمية، وعيسى الغرير للاستثمار وغيرها.

علاقات مزدهرة

وقال سلطان المنصوري في كلمته خلال الملتقى إن الإمارات وفيتنام تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية ومزدهرة، مشيراً إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لفيتنام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بوابة حيوية لتجارة البضائع والمنتجات الفيتنامية مع المنطقة، وكذلك وجهة جاذبة للشركات الفيتنامية الراغبة في التوسع بالمنطقة.

وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.2 مليارات دولار (ما يزيد على 30 مليار درهم) في 2018، واستحوذت الإمارات على 54% من إجمالي التجارة غير النفطية بين فيتنام ودول التعاون في العام نفسه، في حين حظيت فيتنام بنسبة 39% من إجمالي قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة الآسيان في 2017.

وأثنى المنصوري على النهضة والأداء الاقتصادي المتميز لفيتنام، وأكد أن الإمارات تنظر إلى فيتنام على أنها شريك قوي وسوق استثماري جاذب على مستوى المنطقة، وأن الشركات والجهات الاستثمارية في الدولة مهتمة بأن توسع حضورها في أسواق فيتنام، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية حالياً تتركز في قطاعات الخدمات اللوجستية والموانئ والعمليات البحرية والطيران والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى النفط والغاز، ومؤكداً أهمية العمل المشترك لتوسيع مظلة التعاون لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات، والصناعات النسيجية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير والمدن الذكية والتكنولوجيا.

وأكد سفير الإمارات لدى فيتنام أن أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي هو فرص لتطوير علاقة مثمرة للطرفين من خلال مناقشة الفرص وتبادل وجهات النظر وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاقتصادية لمجتمعي الأعمال.

مذكرة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك العالمية لدبي والجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية بشأن تعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة البضائع والسلع بين البلدين، ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، عبر تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام شركات الطرفين.