سافَر عبر مطار أبوظبي فربح مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات أبوظبي عن الفائز بجائزة المليون درهم وذلك ختام حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي"، والتي استمرت خلال الفترة من يونيو ولغاية أغسطس 2019.

وقام برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي بتسليم الشيك إلى "أفصل شيمبان" الفائز بالجائزة خلال الفعالية التي نظمتها مطارات أبوظبي في مطار أبوظبي الدولي، وجاء ذلك بعد الانتهاء من تسجيل أسماء كافة المسافرين عبر المطار خلال فترة الحملة، في إطار حرص مطارات أبوظبي على توفير تجربة متميزة ولا تنسى للمسافرين عبر مرافقها.

وبهذا الصدد، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "نحرص في مطارات أبوظبي على توفير تجربة سفر متميزة وممتعة للمسافرين عبر مطاراتنا، إلى جانب الكثير من العروض والجوائز، ويسرنا اليوم المساهمة في تغيير حياة أحد المسافرين عبر مطاراتنا بعد فوزه بجائزة المليون درهم، ونتمنى الحظ الأوفر للمسافرين الآخرين".

وأضاف تومبسون: "إننا فخورون بالنجاح الذي حققناه من خلال حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي" والتي شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل المسافرين، فقد ركزنا من خلال الحملة على تسليط الضوء على مزايا المطار، والذي يعتبر من أفضل المطارات التي توفر أرقى مستويات الراحة والسهولة في السفر على مستوى دولة الإمارات، والتي تتضمن سرعة إنجاز إجراءات تسجيل الدخول والإجراءات الأمنية والجوازات، وتوفير خيارات النقل المجانية، إلى جانب العديد من العروض والجوائز المتميزة، ونحن نتطلع اليوم لتوفير عروض مجزية خلال موسم السفر والعطلات الشتوية والأعياد المجيدة، بما ينسجم مع رؤيتنا بأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم".

من جهته، قال شيمبان الفائز بالجائزة: "عندما شاركت في عروض السحب التي قدمها مطار أبوظبي الدولي لم أكن أتوقع الفوز في الجائزة الكبرى خاصة، وأن هناك مئات الآلاف من المسافرين الذين شاركوا في السحب، ولم أتوقع أن السفر عبر مطار أبوظبي الدولي كفيل بتغيير حياتي بهذا الشكل، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمطارات أبوظبي التي توفر دائما للمسافرين خدمات متميزة ونخبة من العروض القيمة التي تجعل من مطاراتها وجهة مفضلة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات."