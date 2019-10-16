«ميشلان» و «ريكو» تتوسعان إقليمياً عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي أمس احتفال شركتي ميشلان الأمريكية وريكو اليابانية بافتتاح مقرين إقليميين، حيث اتخذت ميشلان من المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» مقراً لإدارة عملياتها في مناطق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعاً لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية، واتخذت مجموعة ريكو اليابانية، المتخصصة في التصوير والإلكترونيات، مقراً في واحة دبي للسيليكون.

ومن خلال مقرها في دبي، ستقدّم المجموعة الاستشارات، والتدريب، والمبيعات لشركائها التجاريين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «تلتزم دافزا وواحة السيليكون بدعم نمو مختلف القطاعات، واستفادة متعامليها من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به».

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