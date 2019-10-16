«ميشلان» و «ريكو» تتوسعان إقليمياً عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة ميشلان العالمية، المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع الإطارات، مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، لإدارة عملياتها في مناطق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعاً لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية، كما افتتحت «مجموعة ريكو اليابانية»، الشركة العالمية المتخصصة في التصوير والإلكترونيات، المقر التجاري الإقليمي للمجموعة في مشروع «سيليكون بارك» الواقع في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

وأقامت «ميشلان» حفلاً رسمياً في المقر الجديد للشركة التي تكرّس أعمالها لتعزيز قدرة متعامليها على التنقل والاستدامة، بحضور كل من الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لـ«دافزا»، ومارك باسكيه، رئيس شركة ميشلان في مناطق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، ورجاء ربيعة، القنصل العام لفرنسا بدبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات من «دافزا» وشركة «ميشلان».

وقال الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»: «تلتزم دافزا بدعم نمو مختلف القطاعات التي تدفع نمو اقتصاد إمارة دبي وتُسهم في تنويعه، واستفادة متعامليها من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ومجموعة الخدمات التي توفرها، وذلك بهدف الحفاظ على مكانتها المتميزة بوصفها من بين أهم المناطق الحرة الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية مثل ميشلان، الذين يجدون في دافزا كل الدعم اللازم لمساعدتهم على تحقيق النمو والنجاح».

ومن جانبه، قال مارك باسكيه، رئيس شركة ميشلان في منطقة أفريقيا والهند والشرق الأوسط: «يسُرنا إطلاق عملياتنا الإقليمية من دافزا التي نثق بخدماتها المتميزة والملائمة لنموذج عملنا كشركة إطارات رائدة عالمياً، إذ تتطلب طبيعة عملياتنا موقعاً استراتيجياً يتيح لنا تحقيق هدفنا الأساسي بتلبية احتياجات السوق، ونحن واثقون بأن هذه الخطوة ستدعم توسعنا وتسريع عملنا من خلال تعزيز حضورنا في المنطقة».

يُشار إلى أن شركة ميشلان، التي يقع مقرها الرئيس في «كليرمونت» بفرنسا، تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإطارات، وتتوزع مكاتبها على أكثر من 170 دولة في العالم، وهي التي بدأت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً.

خطة للنمو

كما احتفلت سلطة واحة دبي للسيليكون ومجموعة ريكو اليابانية بافتتاح المقر التجاري الإقليمي للمجموعة، ويقع المقر الرئيس للمجموعة في طوكيو، وتعمل في ما يقارب 200 دولة وإقليم في العالم. وحققت الشركة، في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مبيعات إجمالية بلغت قيمتها نحو 18.1 مليار دولار أمريكي.

وفي عام 2017، وضعت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية حتى عام 2020 التي خصصت فيها 1.85 مليار دولار لخطة النمو في مجال الطباعة التجارية والصناعية، إضافة إلى خدمات المكاتب.

وتوفر الشركة العالمية المتخصصة في القطاعات التكنولوجية حلول إدارة الوثائق، والكاميرات الرقمية، والبرامج والأجهزة المختلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فرعها الجديد في دبي، ستقدّم المجموعة الاستشارات، والتدريب، والمبيعات لشركائها التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقام كل من الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ومارك طومسون، المدير العام لمجموعة ريكو الشرق الأوسط، بافتتاح المقر الجديد للشركة في دبي. وشهد حفل الافتتاح مشاركة الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وهينينج رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وباري كوك، المدير التجاري للعمليات في مجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبول كولميس، المدير العام للمجموعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، كما حضر الحفل شركاء ريكو الاستراتيجيون وكبار ممثليها في المنطقة.

خطوة نوعية

وقال الدكتور الزرعوني: «بعد العمل الدؤوب الذي قمنا به لإنجاز مشروع «سيليكون بارك» الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، نفخر اليوم بافتتاح مقر أول مؤسسة داخل المشروع الذي يعد خطوة نوعية على طريق جعل دبي المدينة الأذكى في العالم.

وقرار «مجموعة ريكو» بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في دبي يعكس حجم الثقة الكبيرة للشركات العالمية ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارة».

وأضاف الزرعوني: «تلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون بتعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجذب الشركات من مختلف الأحجام والتخصصات، إضافة إلى الشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات.

ويسرنا انضمام مجموعة عريقة مثل ريكو إلى قائمة عملاء الواحة».

وأكد الزرعوني أن افتتاح المقر التجاري الإقليمي لشركة ريكو في دبي يمثل فرصة نوعية لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات للاستفادة من العروض المتطورة للشركة التكنولوجية اليابانية العملاقة.

تقنيات المكاتب

من جهته، قال هينينج رودبيك: «توفر مجموعة ريكو الحلول الشاملة في مجالات أساسية، منها تقنيات المكاتب والطباعة التجارية والصناعية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، كما صُممت أنظمتنا العالمية لمواكبة تطور عمل الشركات، ما يعزز مرونتها وإنتاجيتها وربحيتها».

وأضاف رودبيك: «بخبرة تزيد على 80 عاماً و92,663 موظفاً، تمكنت مجموعة ريكو من قيادة الابتكار في هذا القطاع على مستوى العالم.

وبصفتها مركزاً للشرق الأوسط، توفر دبي موقعاً مثالياً لمقر الشركة في المنطقة. ويسعدنا العمل مع سلطة واحة دبي للسيليكون لتوفير أحدث التقنيات لجميع الشركات.

وقد تم اختيار «سيليكون بارك» لافتتاح مركزنا الجديد، نظراً إلى المرافق المتعددة والحلول الجديدة التي يقدمها، ما يعزز مفهوم المدينة الذكية في المنطقة».

سيليكون بارك

يعد سيليكون بارك، الذي قامت سلطة واحة دبي للسيليكون بإنشائه على مساحة قدرها 150 ألف متر مربع وباستثمار بلغ 1.4 مليار درهم، أول مشروع في دولة الإمارات يضم مجموعة شاملة من خدمات المدن الذكية. ويشمل المشروع 60 خدمة ذكية، باستثمار بلغ 100 مليون درهم مقدمة ضمن منصة موحدة وآمنة، تجمع على نحو عالٍ من الكفاءة بين المتطلبات التشغيلية للمنشآت، واحتياجات شاغلي ومستخدمي المشاريع السكنية والتجارية.