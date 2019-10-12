الإمارات السادسة عالمياً في استقطاب الاستثمارات المباشرة

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

صنّفت «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019».

وتقدمت الإمارات 5 مراكز على قائمة هذا العام، وذكرت «جلوبال فاينينس» أن الإمارات تعد نموذجاً للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ونجحت في الحفاظ على حجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 10 مليارات دولار.

كما تصدرت الإمارات، إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة، المراكز الأولىعالمياً، من حيث المزج القوي للاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في المرافق التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت ضمن الدول العشر الأولى في الاستثمار في البنية التحتية، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً، متفوقة على أستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والمكسيك والدنمارك، وفق «تصنيفات مؤشر الأساس العالمي 2019، لأفضل 10 دول في البنية التحتية المدمجة وقوة الاستثمار في المرافق التجارية».

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