الإمارات السادسة عالمياً في استقطاب الاستثمارات المباشرة

المصدر: دبي - سيد صالح

صنّفت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019».

وسجلت الإمارات قفزة هائلة على قائمة «جلوبال فاينينس» لهذا العام، حيث تقدّمت 5 مراكز بالمقارنة مع تصنيفها على القائمة العام الماضي والذي كان الــ 11 عالمياً.وتُصدر المجلة الشهرية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية هذه القائمة بصفة سنوية لترصد فيها أهم دول العالم من حيث حجم الاستثمارات الخارجية التي تستقطبها في كل عام.

وتسعين المجلة في قائمتها ببيانات سنوية صادرة من جهات عالمية مرموقة، ومن أبرزها تقرير السنوي للاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وتفوقت الإمارات في قائمة هذا العام على المجر التي احتلت المركز السابع؛ ماليزيا «الثامنة»؛ كندا «العاشرة»؛ الصين وهونغ كونغ «الــ 12»؛ والبرتغال «الــ 13».

وذكرت «جلوبال فاينينس» أن الإمارات تعد نموذجاً للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ونجحت في الحفاظ على حجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 10 مليارات دولار ويتنوع في عدة قطاعات تتراوح بين القطاعات التقليدية كالنفط والغاز والقطاعات المستحدثة كالتقنية الرقمية.

وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بعدة مقومات تلعب دوراً رئيسياً في منحها الجاذبية في أعين المستثمرين الأجانب، منها تمتع سكانها بقوة شرائية عالية؛ تنوع القوة العاملة المتوافرة بها؛ قوة وكفاءة قطاعها المصرفي، فضلاً عن انخفاض كلفة الطاقة والموارد الطبيعية بها وشبه انعدام الضرائب على دخول الشركات والأفراد.

وكانت المراكز الخمسة الأولى على القائمة لهذا العام من نصيب سنغافورة وهولندا وأستراليا واسبانيا وجمهورية التشيك، على التوالي.