أكثر الوظائف طلباً هذا العام من قبل أصحاب العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، أن مناصب مدير المبيعات (30٪)، وتنفيذي المبيعات (28٪)، وتنفيذي التسويق (21٪)، هي أكثر المناصب طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة في الربع القادم من العام، يليها المدير الإداري ومندوب خدمة العملاء (كلاهما بنسبة 19٪)، ومناصب مدير التسويق، ومدير المشاريع، وخبير الموارد البشرية، وأخصائي العلاقات العامة، ومدير الموارد البشرية (بنسبة 16٪ لجميعها).

وتعليقاً على الاستبيان، قال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: "يواصل سوق العمل في المنطقة في توفير العديد من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية، ومن الرائع أن نرى ملايين المهنيين يبحثون عن فرص جديدة باستخدام موقع بيت.كوم." وأضاف: "لقد ساعدنا خلال العقدين الماضيين، أكثر من 40,000 شركة ومؤسسة ومنظمة حكومية على توظيف أفضل الكفاءات عبر المنطقة. ومن خلال نتائج هذا الاستبيان، يمكن للباحثين عن عمل تعزيز مهاراتهم عبر حضور الدورات والحصول على الشهادات التي تلبي احتياجات السوق، كما يمكن لأصحاب العمل أيضاً معرفة ما تبحث عنه الشركات الأخرى."

المهارات والخبرات المطلوبة

ذكر أكثر من ثلث المجيبين (36٪) في الإمارات بأنهم يبحثون عن المرشحين من ذوي الخبرة في مجال التسويق والمبيعات، فيما يبحث 30٪ من المجيبين عن مرشحين بخبرة متوسطة و29٪ عن خبرة في المستوى الإداري. وفيما يتعلق بأكثر المهارات طلباً في الإمارات، فقد شملت: مهارات التواصل الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية (46٪)، والعمل ضمن فريق (38٪)، والعمل تحت الضغط (38٪)، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية فقط (36٪)، والقدرة على مواجهة تحديات جديدة (35٪).

وبرزت شهادة إدارة الأعمال (24٪) والهندسة (24٪) كأكثر المؤهلات الأكاديمية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات، تليها التجارة (19٪) والعلوم (19٪).

القطاعات الرائدة

يُنظر إلى قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (35٪) على أنه القطاع الأكثر جذباً للكفاءات في الدولة، يليه الضيافة والترفيه (28٪) والقطاع المصرفي والمالي (25٪) واستشارات الأعمال (25٪).

ومن جهته، قال زافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: "يكشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم لشهر أغسطس 2019، عن وضع سوق العمل من منظور أصحاب العمل، ما يساعد الباحثين عن وظائف على فهم وضع التوظيف الحالي عبر المنطقة، وبالتالي تحديد موقعهم في سوق العمل، كما يسلّط هذا الاستبيان الضوء على توّجهات الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية عبر المنطقة. "

يهدف الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، ويوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى تسليط الضوء على توّجهات التوظيف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 11 يوليو وحتى 17 أغسطس 2019، بمشاركة 1,886 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا والسودان وغيرها.