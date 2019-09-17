دبي توسع سوق الصكوك الخضراء لتعزيز النمو المستدام

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع كلٍ من «مركز دبي المالي العالمي» و«سوق دبي المالي»، و«مبادرة سندات المناخ» بهدف تطوير التعاون المشترك لتنمية الصكوك الخضراء، وتفعيل تبادل المعارف والخبرات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يراعي تحديات التغير المناخي ويحمي الموارد البيئية للكوكب.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز حضور الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً، نظراً لأهميتها في الحفاظ على البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الإسهام في وضع معايير واضحة وشفافة لإصدار شهادات الصكوك الخضراء وفق معايير إصدار شهادات سندات المناخ المعتمدة عالمياً.

وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تدعم مذكرة التفاهم توسيع وجود الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً انطلاقاً من دبي، خاصة مع نمو الطلب عليها باستمرار، وهو ما يقتضي وضع آليات مناسبة لإصدار شهاداتها لما فيه تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع الواعد».

وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ارتفعت إصدارات الصكوك الخضراء عالمياً بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 47.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019. وأشارت إلى أن ما قيمته 15.9 مليار دولار من الإصدارات العالمية لتمويل مبادرات التعامل مع التغير المناخي وحماية البيئة أتت على شكل صكوك مؤسسية، فيما مثّلت الإصدارات غير المالية نسبة 17 بالمئة من إجمالي الصكوك الخضراء بقيمة وصلت إلى 8.1 مليارات دولار.

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مذكرة تفاهم لتنمية الصكوك الخضراء وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام