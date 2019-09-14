«سكّل».. مشروع مبتكر للتدريب بسواعد المواطنات

المصدر: دبي - بشار باغ

35 ألفاً رأس مال «سكّل» عندما انطلقت في سوق العمل في دبي في سبتمبر عام 2017، لتحقق نمواً ونجاحاً كبيرين خلال الفترة الماضية، مع توقعات ببلوغ قيمة الشركة 3.1 ملايين درهم بحلول عام 2021.

الشركة المتخصصة بتنظيم ورش عمل تدريبية مبتكرة، التي أسستها دينا الهاشمي، نجحت خلال فترة العام ونصف في أن تنظم أكثر من 20 ورشة عمل متنوعة الموضوعات، وتعقد شراكات استراتيجية مع هيئات ومجالس ومؤسسات وشركات مرموقة، أبرزها وزارة التربية والتعليم العالي، ومعهد دبي العقاري، ومركز حمدان لإحياء التراث، وتستعد حالياً لبدء شراكات جديدة مع هيئات أخرى، وتحلم بإعادة صياغة مفهوم التعليم، ليشمل دمجاً للهوايات واستثماراً فيها لما فيه مصلحة مختلف مكونات وفئات المجتمع.

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