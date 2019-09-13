منظومة متكاملة للرهن العقاري خلال شهرين

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقّع معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، انتهاء الاتحاد من المناقشات حول المنظومة الجديدة للرهن العقاري خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لإطلاقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.

وقال معالي الغرير خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد أمس للكشف عن نتائج استبيان مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي لعام 2018، إن الاتحاد أجرى مناقشات مؤخراً مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التخطيط العمراني في أبوظبي، وتم طرح أفكار المبادرة، ومن المنتظر استطلاع رأي الشركاء لوضع الخطوط الرئيسية نحو تشجيع منظومة متكاملة الرهن العقاري من شأنها اختصار الزمن الزم لإتمام عملية الرهن االعقاري من أسابيع إلى أيام.

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ــ الغرير: منظومة الرهن العقاري خلال شهرين